Intel gegen den Trend stark - Positive Analystenkommentare

Zugleich ist auch Seaport Global Securities optimistischer gestimmt für die Aktie. Analyst Jay Goldberg verwies auf starke Signale für PC-Produkte und einen verbesserten Ausblick für den Geschäftsbereich Intel Foundry. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", schrieb er und bewertet die Aktie nun mit "Buy"./ck/mis

Das war erst der Anfang

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 41,98 auf Tradegate (20. Januar 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 201,48 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -50,40 %/+18,09 % bedeutet.