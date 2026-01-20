    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    AKTIE IM FOKUS

    Intel gegen den Trend stark - Positive Analystenkommentare

    Für Sie zusammengefasst
    • Positive Analystenkommentare treiben Intel-Aktie an.
    • Aktie stieg um 7% auf 50,15 US-Dollar.
    • Prognosen für KI und PC-Produkte optimistisch.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Analystenkommentare haben der Aktie von Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben und das Papier weiter nach oben katapultiert. Das Papier des Chipherstellers stieg gegen den schwachen Gesamtmarkt um rund 7 Prozent auf 50,15 US-Dollar und hat damit im noch jungen Jahr bereits um 36 Prozent zugelegt.

    Analyst Frank Lee von der britischen Bank HSBC stufte das Papier von "Reduce" auf "Hold" hoch und setzte das Kursziel deutlich von 26 auf 50 US-Dollar hoch. Die Entwicklung von KI-Systemen kurbele die Nachfrage nach Server-CPUs an, begründete Lee seinen Schritt.

    Zugleich ist auch Seaport Global Securities optimistischer gestimmt für die Aktie. Analyst Jay Goldberg verwies auf starke Signale für PC-Produkte und einen verbesserten Ausblick für den Geschäftsbereich Intel Foundry. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", schrieb er und bewertet die Aktie nun mit "Buy"./ck/mis

    Intel

    +6,95 %
    +3,29 %
    +23,87 %
    +23,02 %
    +84,62 %
    +49,94 %
    -17,85 %
    +47,84 %
    +2.044,88 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,02 % und einem Kurs von 41,98 auf Tradegate (20. Januar 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 201,48 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -50,40 %/+18,09 % bedeutet.




