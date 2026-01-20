    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetApp AktievorwärtsNachrichten zu NetApp

    NetApp Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die NetApp Aktie, bisher, um -7,37 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NetApp Aktie.

    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    NetApp ist ein führender Anbieter von Datenmanagement- und Cloud-Lösungen, bekannt für seine Speicherlösungen und Cloud-Dienste. Mit Produkten wie dem ONTAP-Betriebssystem und der NetApp HCI-Plattform hat es sich erfolgreich im Markt positioniert. Hauptkonkurrenten sind Dell EMC, IBM, HPE und Pure Storage. NetApps Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-Cloud-Lösungen und die Integration von KI in seine Produkte.

    NetApp Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.01.2026

    Mit einer Performance von -7,37 % musste die NetApp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der NetApp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,37 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von NetApp mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,25 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NetApp -10,26 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    NetApp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,95 %
    1 Monat -14,61 %
    3 Monate -20,25 %
    1 Jahr -26,82 %

    Informationen zur NetApp Aktie

    Es gibt 198 Mio. NetApp Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,43 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    NetApp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NetApp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NetApp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NetApp

    -7,63 %
    -11,41 %
    -14,70 %
    -20,97 %
    -26,98 %
    +42,74 %
    +60,72 %
    +344,90 %
    +1.032,96 %
    ISIN:US64110D1046WKN:A0NHKR



