JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 194,3EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



