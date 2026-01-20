JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,
schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 194,3EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
