Deutsche Börse gegen den Trend sehr fest an Dax-Spitze
- Deutsche Börse: Kurs steigt um 2% auf 214,60 Euro.
- Übernahme von Allfunds steht kurz bevor, positive Meldung.
- Analyst sieht Potenzial, Kursziel auf 265 Euro angehoben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Deutschen Börse haben sich am Dienstagnachmittag mit kräftigem Kurszuwachs vom schwachen Gesamtmarkt positiv abgehoben. An der Dax -Spitze gewannen die Titel des Börsenbetreibers zuletzt 2 Prozent auf 214,60 Euro.
Auftrieb gab eine Kreisemeldung, wonach das Unternehmen der geplanten Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds näher kommt. Die Vereinbarung mit Allfunds sei in Arbeit und die Transaktion könne noch in der laufenden Woche bekannt gegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.
An der insgesamt schwachen Kursentwicklung der Deutschen Börse seit Ende November ändert der aktuelle Zuwachs noch nicht viel. Im Jahr 2026 beträgt das Minus zurzeit noch gut 4 Prozent. Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs sieht mit seinem am Dienstag von 258 auf 265 Euro angehobenen Kursziel jedoch Luft nach oben. Er passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Transaktionsvolumina, aber auch an den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 214,3 auf Tradegate (20. Januar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,77 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +5,85 %/+38,35 % bedeutet.
Ein interessanter Einstiegszeitpunkt, die Nachrichtenlage aktuell ist gut und der Boden scheint hier gefunden: