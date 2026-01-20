    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Crayola kündigt die erste Klasse von globalen Botschaftern im Vorfeld der jährlichen Feier der Kreativität in Schulen an

    Die Crayola-Kreativitätswoche vom 26. Januar bis 1. Februar soll Millionen von Schülern, Pädagogen und Eltern auf der ganzen Welt für die transformative Kraft der Kreativität begeistern

    EASTON, Pa., 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Crayola gab heute seine erste Gruppe von Creativity Week Global Ambassadors bekannt, 31 Schulen aus der ganzen Welt, die ausgewählt wurden, um zu zeigen, wie Kreativität das Lernen fördert und eine positive Schulkultur aufbaut. Die Schulen wurden aus mehr als 1 200 Bewerbern aus 11 Ländern ausgewählt, darunter die Vereinigten Staaten, Neuseeland, Australien, Kanada, Italien, Irland, das Vereinigte Königreich, Mexiko, Hongkong, die Philippinen und Malaysia.

    Die Marke, die für Farbe, Selbstdarstellung und Kreativität steht, hat das globale Botschafterprogramm eingeführt, um das fünfte Jahr der Crayola Creativity Week zu markieren, die vom 26. Januar bis zum 1. Februar stattfindet. Die Schulen stehen stellvertretend für mehr als 127 000 Schulen aus über 70 % aller Länder der Welt, die sich bereits für die Teilnahme an der kostenlosen, virtuellen Veranstaltung angemeldet haben, die Pädagogen und Eltern Ressourcen zur Verfügung stellt, um die Kreativität der Kinder zu fördern und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

    Crayola hat das Schulbotschafterprogramm entwickelt, um den Stimmen von Pädagogen und Schulen Gehör zu verschaffen, die der Kreativität als wesentlichem Bestandteil der Schülerentwicklung Priorität einräumen. Diese Schulen werden über ihre einzigartigen Erfahrungen mit der Kreativitätswoche berichten und praktische Tipps und Anregungen für die Integration kreativer Erfahrungen in den Unterricht geben. Crayola wird auch eng mit den Botschafterschulen zusammenarbeiten, um Erkenntnisse zu sammeln, die zur Verbesserung künftiger Ressourcen und zum Verständnis der Auswirkungen von Kreativität auf Klassenzimmer, Familien und Schüler beitragen.

    „Kreativität ist eine wesentliche Fähigkeit für die kindliche Entwicklung und den lebenslangen Erfolg", sagte Cheri Sterman, Senior Director of Education bei Crayola. „Unsere Global Ambassadors sind ein Beispiel dafür, wie Schulen Kreativität zu einem Eckpfeiler des Lehrens und Lernens in allen Fachbereichen machen können. Wir freuen uns sehr, ihre Führungsrolle während der Kreativitätswoche und darüber hinaus zu würdigen". 

