Elektrolyseur-Bau zur Wasserstoffproduktion kommt nur schleppend voran

Ich habe hier jetzt tatsächlich nochmal nachgelegt, obwohl ich mir mal vorgenommen hatte, das nicht mehr zu tun... 😉

Der neue PEM-Auftrag wird gut aussehen in der Übersicht der Auftragseingänge, allein aus Norwegen wird ja noch ein zweiter Auftrag dazukommen. Warum klappt es in Norge? Weil die massiv fördern. Wird die EU das auch mal auf die Kette kriegen? Lets see, aber ich denke, irgendwann wird da auch mal etwas mehr passieren, die Ausbauziele werden ja bisher massiv verfehlt. Im earnings call wurde gesagt, dass Reliance bis Ende 2026 1 GW Elektrolyseure installiert haben will, wofür Nel Royalties bekommt. Die FID für den Aufbau der neuen pressurised alkaline electrolyser-Produktion finde ich sehr positiv. Klar ist das, um die EU-Förderung abzugreifen, und kurz vor Jahresende musste das sicher auch entweder aus Steuer- oder Subventionsgründen sein. Trotzdem signalisiert es, dass erstens die Technologie fertig ist und zweitens man einen entsprechenden Bedarf sieht. Fokus scheint inzwischen stärker auf niedrigerer Capex zu liegen statt auf niedrigerer Opex, was ich ein bisschen schade finde. Ich hatte gehofft, dass man mit einem Sprung im Wirkungsgrad antritt, da sehe ich das wording inzwischen vorsichtiger, aber man hat noch keine Zahlen genannt. Aber auch eine deutlich Reduktion in der Capex ist natürlich ein guter Grund sich als Kunde gerade für Nel zu entscheiden. Die Elektrolyseure so zu bauen, dass man sie draussen aufbauen kann und sich die Halle spart, halte ich für eine clevere Sache. Im Endeffekt müssen wir dahin kommen, dass wir grosse Elektrolyseur-Parks haben, die nur vielleicht ein Drittel der Zeit laufen, dann wenn der Strom aus Erneuerbaren produziert wird und billig ist. Deutlich geringere Capex ist hilfreich für solche Projekte. Auf der negativen Seite wurden Abschreibungen angekündigt auf den Bestand an alten alkaline electrolysers, die offenbar immer noch wie guter Wein in den Kisten liegen und vor sich hin reifen... all in all denke ich, dass sich hier ein Turnaround im Geschäft abzeichnet, und dass sich die Nel-Strategie des Überwinterns mit Cashbestand auszahlen wird.