Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.742,24USD pro Feinunze und notiert damit +1,52 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 94,30USD und damit -0,43 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,78USD und verzeichnet ein Plus von +0,94 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,22USD und verzeichnet ein Plus von +1,35 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.868,50 USD +1,55 % Platin 2.423,00 USD +1,87 % Kupfer London Rolling 12.756,00 USD -1,55 % Aluminium 3.112,51 PKT -1,42 % Erdgas 3,918 USD +9,90 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +9,90 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.01.26, 17:29 Uhr.