    DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes deutlich schwächer als Wall Street

    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus, wobei die deutschen Börsen deutlich stärker unter Druck stehen als die US-Märkte. Der DAX verliert aktuell 1,08 Prozent auf 24.683,66 Punkte. Noch schwächer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Minus von 1,91 Prozent auf 30.791,87 Punkte. Auch die kleineren Werte geraten unter Druck: Der SDAX gibt 1,80 Prozent auf 17.700,76 Punkte nach. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte bündelt, verbucht ein Minus von 1,48 Prozent auf 3.624,39 Punkte. Im Vergleich dazu fallen die Abschläge an der Wall Street bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert 0,37 Prozent tiefer bei 48.793,77 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt 0,21 Prozent auf 6.852,94 Punkte nach. Damit zeigt sich heute ein klares Bild: Die Kursverluste in Deutschland sind deutlich ausgeprägter als in den USA. Besonders stark unter Druck stehen die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte im MDAX und SDAX, während die großen US-Indizes vergleichsweise stabil bleiben und nur leichte Abgaben verzeichnen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 2,68%. MTU Aero Engines folgt mit 1,37%, während Qiagen mit 0,97% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Fresenius führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,96%, gefolgt von Vonovia mit -3,25% und Airbus, das um 3,22% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen AUMOVIO mit einem Anstieg von 3,27% und Fraport mit 2,69% hervor. Sartorius Vz. kann sich mit 1,60% ebenfalls im positiven Bereich halten.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte sind hingegen stark im Minus, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 5,81%. Aroundtown folgt mit -5,56% und United Internet mit -5,24%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte zeigen eine gemischte Performance, wobei Alzchem Group mit 2,44% den höchsten Anstieg verzeichnet. Kloeckner und Jenoptik folgen mit 0,91% und 0,74%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind besonders stark gefallen, mit HYPOPORT, das um 16,40% nachgibt. Douglas und Energiekontor verzeichnen Rückgänge von 10,46% und 6,87%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt Sartorius Vz. mit 1,60% eine positive Entwicklung, während Qiagen und Jenoptik mit 0,97% und 0,74% ebenfalls im Plus sind.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit -5,81%. SILTRONIC AG und United Internet folgen mit -5,30% und -5,24%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones verzeichnet die Unitedhealth Group einen Anstieg von 1,27%, gefolgt von Procter & Gamble mit 1,18% und Coca-Cola mit 0,61%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind von NVIDIA mit einem Rückgang von 3,15% angeführt, gefolgt von IBM mit -3,31% und 3M, das um 8,21% gefallen ist.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von SanDisk Corporation mit einem Anstieg von 8,67% angeführt, gefolgt von Intel mit 5,94% und Albemarle mit 4,09%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Broadcom mit -4,08%, Norwegian Cruise Line mit -4,18% und Hewlett Packard Enterprise mit -4,43%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
