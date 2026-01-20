Der Börsen-Tag
DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes deutlich schwächer als Wall Street
Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus, wobei die deutschen Börsen deutlich stärker unter Druck stehen als die US-Märkte. Der DAX verliert aktuell 1,08 Prozent auf 24.683,66 Punkte. Noch schwächer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Minus von 1,91 Prozent auf 30.791,87 Punkte. Auch die kleineren Werte geraten unter Druck: Der SDAX gibt 1,80 Prozent auf 17.700,76 Punkte nach. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte bündelt, verbucht ein Minus von 1,48 Prozent auf 3.624,39 Punkte. Im Vergleich dazu fallen die Abschläge an der Wall Street bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert 0,37 Prozent tiefer bei 48.793,77 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt 0,21 Prozent auf 6.852,94 Punkte nach. Damit zeigt sich heute ein klares Bild: Die Kursverluste in Deutschland sind deutlich ausgeprägter als in den USA. Besonders stark unter Druck stehen die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte im MDAX und SDAX, während die großen US-Indizes vergleichsweise stabil bleiben und nur leichte Abgaben verzeichnen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Börse mit einem Anstieg von 2,68%. MTU Aero Engines folgt mit 1,37%, während Qiagen mit 0,97% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Fresenius führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,96%, gefolgt von Vonovia mit -3,25% und Airbus, das um 3,22% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen AUMOVIO mit einem Anstieg von 3,27% und Fraport mit 2,69% hervor. Sartorius Vz. kann sich mit 1,60% ebenfalls im positiven Bereich halten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind hingegen stark im Minus, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 5,81%. Aroundtown folgt mit -5,56% und United Internet mit -5,24%.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte zeigen eine gemischte Performance, wobei Alzchem Group mit 2,44% den höchsten Anstieg verzeichnet. Kloeckner und Jenoptik folgen mit 0,91% und 0,74%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind besonders stark gefallen, mit HYPOPORT, das um 16,40% nachgibt. Douglas und Energiekontor verzeichnen Rückgänge von 10,46% und 6,87%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Sartorius Vz. mit 1,60% eine positive Entwicklung, während Qiagen und Jenoptik mit 0,97% und 0,74% ebenfalls im Plus sind.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit -5,81%. SILTRONIC AG und United Internet folgen mit -5,30% und -5,24%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnet die Unitedhealth Group einen Anstieg von 1,27%, gefolgt von Procter & Gamble mit 1,18% und Coca-Cola mit 0,61%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind von NVIDIA mit einem Rückgang von 3,15% angeführt, gefolgt von IBM mit -3,31% und 3M, das um 8,21% gefallen ist.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von SanDisk Corporation mit einem Anstieg von 8,67% angeführt, gefolgt von Intel mit 5,94% und Albemarle mit 4,09%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Broadcom mit -4,08%, Norwegian Cruise Line mit -4,18% und Hewlett Packard Enterprise mit -4,43%.
