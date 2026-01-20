UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 306 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und sich beschleunigt. Für den Mutterkonzern des Suchmaschinenbetreibers Google hob er seine Umsatzprognose für 2025 nur geringfügig an, für 2026 hob er sie um 1 Prozent an./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 278,8EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 345

Kursziel alt: 306

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 345,00 $ , was eine Steigerung von +6,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer