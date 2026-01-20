    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Starke Performance Intel Aktie legt zu - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +7,43 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 42,48 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,43 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,94  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,48, mit einem Plus von +7,43 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,26 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Intel bisher ein Plus von +24,22 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,91 %
    1 Monat +25,28 %
    3 Monate +24,26 %
    1 Jahr +85,26 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,53 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes deutlich schwächer als Wall Street


    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.

    Intel gegen den Trend stark - Positive Analystenkommentare


    Positive Analystenkommentare haben der Aktie von Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben und das Papier weiter nach oben katapultiert. Das Papier des Chipherstellers stieg gegen den schwachen Gesamtmarkt um rund 7 Prozent auf 50,15 US-Dollar und …

    Börsenstart USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +5,46 %
    +3,29 %
    +23,87 %
    +23,02 %
    +84,62 %
    +49,94 %
    -17,85 %
    +47,84 %
    +2.014,99 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



