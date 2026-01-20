AKTIE IM FOKUS
Qiagen schnellen zum Handelsschluss hoch - Strategische Optionen
- Qiagen-Aktien steigen um 12,4 % auf 44,11 Euro.
- Tagessieger im schwachen Dax, hohe Handelsaktivität.
- Strategische Optionen, möglicher Verkauf in Prüfung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Qiagen sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt. Mit der Schlussauktion auf Xetra stiegen sie um 12,4 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen Dax der Tagessieger.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 24.699 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,40 %.
Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.