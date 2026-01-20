    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    AKTIE IM FOKUS

    Qiagen schnellen zum Handelsschluss hoch - Strategische Optionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen-Aktien steigen um 12,4 % auf 44,11 Euro.
    • Tagessieger im schwachen Dax, hohe Handelsaktivität.
    • Strategische Optionen, möglicher Verkauf in Prüfung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Qiagen sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt. Mit der Schlussauktion auf Xetra stiegen sie um 12,4 Prozent auf 44,11 Euro und waren damit im schwachen Dax der Tagessieger.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft der Labordienstleister und Diagnostikspezialist strategische Option, welche auch einen möglichen Verkauf beinhalteten./ajx/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 24.699 auf Ariva Indikation (20. Januar 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,40 %.

    Qiagen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
