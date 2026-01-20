GA-ASI und Calidus unterzeichnen Absichtserklärung hinsichtlich gemeinsamer Produktion des MQ-9B und des Gambit Collaborative Combat Aircraft

ABU DHABI, UAE / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen, und Calidus Aerospace, eines der führenden Verteidigungs- und Fertigungsunternehmen, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um bei der potenziellen gemeinsamen Produktion von ferngesteuerten Flugzeugen vom Typ MQ-9B und dem Gambit Collaborative Combat Aircraft (CCA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie bei Kommando-, Kontroll- und Gefechtsführungssystemen zusammenzuarbeiten.

Die Vereinbarung wurde von David R. Alexander, President von GA-ASI, und Dr. Khalifa Murad Alblooshi, Managing Director und CEO der Calidus Holding Group, am Rande der UMEX und SimTEX 2026 unterzeichnet, die vom 20. bis 22. Januar 2026 stattfinden.

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen GA-ASI, GA-Intelligence und Calidus, die auf Programme in den Bereichen Flugzeugzellenfertigung, Endmontage, Test und Erprobung sowie Flugerprobung und Abnahme ausgerichtet sein wird.

„Die Zusammenarbeit mit Partnern in den Vereinigten Arabischen Emiraten hilft uns, Kontakte zu wichtigen Experten in der Region zu knüpfen und diese Kompetenzen zu nutzen“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Für General Atomics unterstreicht diese Vereinbarung das gemeinsame Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit, technologische Innovation und die Weiterentwicklung unserer Flugzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten.“

Dr. Khalifa Murad Alblooshi, Managing Director und CEO der Calidus Holding Group, kommentierte dies wie folgt: „Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit General Atomics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich unbemannter Flugzeuge, ist ein strategischer Schritt zur Stärkung und Erweiterung der Kompetenzen der Gruppe im Bereich unbemannter Systeme im Einklang mit den Anforderungen der Nutzer. Diese Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Sektor sowohl regional als auch global ein rasantes Wachstum verzeichnet. Sie stützt sich auf das bewährte Fachwissen und die Fertigungskapazitäten beider Parteien und eröffnet die Möglichkeit für umfassendere zukünftige Partnerschaften in den Bereichen Innovation, Wissenstransfer und erweiterte Fertigung, wodurch unsere gemeinsamen Ambitionen gestärkt werden.“