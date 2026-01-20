PRC-Saltillo gibt Übernahme von Therapy Box Apps bekannt und erweitert damit weltweit die Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich der unterstützten Kommunikation (AAC)

Diese preisgekrönten Lösungen wurden 2011 von Rebecca Bright und Swapnil Gadgil entwickelt und setzen einen globalen Standard für Exzellenz im Bereich AAC. „Von Anfang an war es unser Ziel, Menschen mit Sprach- und Sprechbehinderungen unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer Sprache mit modernster Technologie zu versorgen", so Bright. „Wir sind stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freuen uns, dass PRC-Saltillo diese Vision weiterführt."

WOOSTER, Ohio, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- PRC-Saltillo, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der unterstützten Kommunikation (AAC), freut sich, die Übernahme der Therapy Box App Suite bekannt zu geben: Predictable, Scene & Heard Pro, Colourful Semantics, und Voca Quest. Diese Übernahme stärkt die Vision von PRC-Saltillo, barrierefreie Kommunikation über alle Altersgruppen, Sprachentwicklungsstufen, Standorte, Sprachen und Preisklassen hinweg zu ermöglichen.

Sarah Wilds, CEO von PRC-Saltillo, erklärte „Wir freuen uns, Predictable, Scene & Heard Pro, Colourful Semantics und Voca Quest in unser App-Portfolio aufzunehmen, das zusammen mit den Apps von Avaz und PRC-Saltillo (TouchChat, LAMP Words for Life, Unity AAC und Dialogue AAC) eine vollständige Palette von AAC-Lösungen für alle Altersgruppen, Fähigkeiten und Sprachen bietet."

Kontinuität für Kunden

Die Apps von Therapy Box werden weiterhin unter ihren etablierten Markennamen verkauft, wobei die Entwicklung und der Support vom aktuellen Therapy-Box-Team mit Sitz in Großbritannien, Irland und Indien übernommen werden.

Bestehende Kunden können mit einer unterbrechungsfreien Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen und Support rechnen.

Die Mitarbeiter von Therapy Box sind unter der Leitung von Geschäftsführer Robin Short zu Liberator UK, einer Tochtergesellschaft von PRC-Saltillo, gewechselt. „Ich freue mich sehr, das Team von Therapy Box in unsere britischen und globalen Teams aufzunehmen, während wir gemeinsam wachsen", sagte Short.

Im Rahmen dieses Übergangs werden Bright und Gadgil sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. „Wir sind zuversichtlich, dass PRC-Saltillo diese Apps zu neuen Höhen führen, mehr Menschen erreichen und Kommunikationsbarrieren abbauen wird", sagte Gadgil.

INFORMATIONEN ZU PRC-SALTILLO: PRC-Saltillo wurde 1966 gegründet und ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Technologien für unterstützte Kommunikation (AAC) für Menschen mit komplexen Kommunikationsstörungen. PRC-Saltillo bietet eine umfassende Palette an Sprachausgabegeräten, branchenweit beliebten AAC-Apps und forschungsbasierten Vokabularsystemen sowie unübertroffenen Support und Schulungen. PRC-Saltillo ist ein zu 100 % mitarbeitergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Wooster, Ohio, und Niederlassungen in Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland, Singapur und Indien.

