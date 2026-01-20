Qiagen abermals im Zentrum von Übernahmeinteresse

Für eine denkbare Übernahme entfalle mit dem im November angekündigten Rücktritt von Bernard eines der größten Hindernisse. Der Manager wird das Unternehmen verlassen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des wohl baldigen Abschieds von Konzernchef Thierry Bernard könnte laut Insidern der Weg für eine Übernahme von Qiagen frei sein. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist erwäge strategische Optionen und der Aufsichtsrat prüfe bereits das vorläufige Interesse potenzieller Interessenten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Dienstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Qiagen sprach laut den Bloomberg-Informationen in den vergangenen Wochen bereits mit mehreren potenziellen Käufern, darunter auch strategischen Investoren aus den USA. Die Erwägungen seien aber noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde.

Der Aktienkurs von Qiagen reagierte am Dienstag kurz vor Handelsschluss mit einem Sprung um zwölf Prozent. An der Börse ist das Unternehmen damit mehr als neun Milliarden Euro wert.

In der Vergangenheit hatte Qiagen mehrfach Interesse geweckt. So war 2020 eine Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific mangels ausreichend Unterstützung durch die Aktionäre geplatzt./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Thermo Fisher Scientific Aktie Die Thermo Fisher Scientific Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 526,9 auf Tradegate (20. Januar 2026, 18:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Thermo Fisher Scientific Aktie um -0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %. Die Marktkapitalisierung von Thermo Fisher Scientific bezifferte sich zuletzt auf 197,47 Mrd.. Thermo Fisher Scientific zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.



