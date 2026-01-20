Horizon Capital mit Sitz in Kiew unterstützt Notus Energy beim Start eines 124-MW-Windkraftprojekts in der Ukraine als erste Investition des Horizon Capital Catalyst Fund, seines jüngsten Fonds

DAVOS, Schweiz, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Firma in den europäischen Schwellenländern mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. USD, gab heute den ersten Abschluss ihres auf den Wiederaufbau ausgerichteten Horizon Capital Catalyst Fund („HCCF", „Catalyst Fund") sowie dessen erste Transaktion bekannt: unterstützt die in Deutschland ansässige Notus Energy bei der Finanzierung eines 124-MW-Windkraftprojekts in der Region Odesa, das zu den fortschrittlichsten und am besten strukturierten baureifen Projekten für erneuerbare Energien in der Ukraine gehört. Oleksii Sobolev, Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine, nahm an beiden Unterzeichnungszeremonien teil.

Die Transaktion ist die erste Investition aus dem neu aufgelegten Catalyst Fund von Horizon Capital, der beim Initial Closing mehr als 50 % seines Zielvolumens erreicht hat, nämlich 152 Mio. € von 300 Mio. €. Der Catalyst Fund stellt pro Investition 20 bis 50 Millionen Euro Wachstumskapital für strategische Sektoren mit hohem Kapitalbedarf zur Verfügung, darunter Energie, digitale Infrastruktur und Bauwesen.

Der Catalyst Fund wird einen Anteil von 45 % an dem Projekt erwerben, das voraussichtlich eine Gesamtinvestition von über 220 Mio. EUR mobilisieren wird, einschließlich eines strukturierten Schuldenpakets unter der Leitung internationaler Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, darunter EBRD, IFC, Swedfund, BIO und Green for Growth Fund.

Das Projekt wird von Notus Energy entwickelt, einem deutschen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das weltweit eine installierte Kapazität von 1,6 GW realisiert hat, und gehört zu den fortschrittlichsten und am besten strukturierten Projekten für erneuerbare Energien in der Ukraine. Das Projekt ist der erste von drei Windparks in der kurzfristigen Ukraine-Pipeline von Notus Energy mit einer Gesamtleistung von ca. 300 MW und Teil einer breiteren ukrainischen Entwicklungspipeline von über 1,3 GW für Projekte in verschiedenen Stadien.

Neben seiner strategischen Bedeutung hat das Projekt auch erhebliche Auswirkungen auf die ESG: Es wird erwartet, dass es jährlich 378 GWh sauberen Strom erzeugt, genug, um 120.000 Haushalte zu versorgen, und gleichzeitig die CO₂-Emissionen um etwa 244.000 Tonnen pro Jahr reduziert. Darüber hinaus werden während der Bauphase mehr als 300 Arbeitsplätze und 50 Dauerarbeitsplätze geschaffen. Das Projekt ist vollständig auf internationale E&S-Standards abgestimmt und gewährleistet eine erstklassige Unternehmensführung und Nachhaltigkeitspraxis.