    3M Aktie sinkt rapide - -6,98 % - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die 3M Aktie, bisher, um -6,98 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

    3M Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die 3M Aktie. Sie fällt um -6,98 % auf 131,84. Der Kursrückgang der 3M Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,98 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei 3M abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,54 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 3M -4,47 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

    3M Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,05 %
    1 Monat -5,76 %
    3 Monate -0,54 %
    1 Jahr +4,12 %

    Informationen zur 3M Aktie

    Es gibt 531 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,88 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes deutlich schwächer als Wall Street


    Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.

    Mischkonzern 3M verdient 2025 deutlich mehr - neue Prognose enttäuscht


    Nach einem kräftigen Ergebnisplus im vergangenen Jahr will der US-Mischkonzern 3M seine Gewinnentwicklung 2026 noch weiter beschleunigen. Für die neue Zwölfmonatsperiode hat sich das Management um Konzernchef William Brown vorgenommen, den …

    Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Kursdruck


    Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte …

    3M Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3M

    -6,56 %
    -9,36 %
    -5,12 %
    +8,20 %
    +3,23 %
    +53,56 %
    +20,93 %
    +35,22 %
    +926,03 %
