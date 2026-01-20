3M Aktie sinkt rapide - -6,98 % - 20.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die 3M Aktie. Sie fällt um -6,98 % auf 131,84€. Der Kursrückgang der 3M Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,98 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei 3M abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,54 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 3M -4,47 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

3M Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,05 % 1 Monat -5,76 % 3 Monate -0,54 % 1 Jahr +4,12 %

Informationen zur 3M Aktie

Es gibt 531 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,88 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.

Nach einem kräftigen Ergebnisplus im vergangenen Jahr will der US-Mischkonzern 3M seine Gewinnentwicklung 2026 noch weiter beschleunigen. Für die neue Zwölfmonatsperiode hat sich das Management um Konzernchef William Brown vorgenommen, den …

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte …

3M Aktie jetzt kaufen?

Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.