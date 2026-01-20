    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    DAVOS

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS gut für Zukunft aufgestellt, stark kapitalisiert.
    • Integration der CS fast abgeschlossen, Fokus auf Kosten.
    • Wachstum in USA und Asien, organische Expansion geplant.
    DAVOS - UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    DAVOS (dpa-AFX) - UBS -Konzernchef Sergio Ermotti sieht die Großbank gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind stark kapitalisiert und für künftiges Wachstum bereit", erklärte der UBS-Chef am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos.

    Die UBS habe einen Großteil der Integration der CS hinter sich. "Nun geht es darum, diese Arbeiten fokussiert abzuschließen", sagte Ermotti weiter. Es müssten noch Kosten im Umfang von rund 3 Milliarden US-Dollar, etwa durch den Umbau der IT oder die Umsetzung des angekündigten Stellenabbaus, von der Bilanz genommen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    34,42€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    40,05€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 11,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Darüber hinaus investiert die UBS laut Ermotti in künftiges Wachstum. Da stehen trotz Unsicherheiten auch die USA hoch im Kurs. "Die US-Wirtschaft wächst und mit ihr die Vermögen. Aber auch in Asien sehen wir Potenzial", sagte er. Wachsen will Ermotti in erster Linie organisch: "Wir können vieles mit den heutigen Mitteln noch besser machen."

    Angesprochen auf seine persönliche Situation bei der UBS und eine mögliche Nachfolge, sagte Ermotti lediglich: "Ich bin derzeit stark darauf fokussiert, meine Arbeit bei der UBS zu beenden. Danach werden wir weitersehen."/mk/cf/AWP/mis

    UBS Group

    -1,35 %
    -3,95 %
    +2,23 %
    +22,14 %
    +22,24 %
    +108,12 %
    +228,72 %
    +168,27 %
    +78,65 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 39,86 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 133,16 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 43,00CHF was eine Bandbreite von -14,67 %/+7,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAVOS UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt UBS -Konzernchef Sergio Ermotti sieht die Großbank gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind stark kapitalisiert und für künftiges Wachstum bereit", erklärte der UBS-Chef am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV anlässlich des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     