UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt

Die UBS habe einen Großteil der Integration der CS hinter sich. "Nun geht es darum, diese Arbeiten fokussiert abzuschließen", sagte Ermotti weiter. Es müssten noch Kosten im Umfang von rund 3 Milliarden US-Dollar, etwa durch den Umbau der IT oder die Umsetzung des angekündigten Stellenabbaus, von der Bilanz genommen werden.

DAVOS (dpa-AFX) - UBS -Konzernchef Sergio Ermotti sieht die Großbank gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind stark kapitalisiert und für künftiges Wachstum bereit", erklärte der UBS-Chef am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Darüber hinaus investiert die UBS laut Ermotti in künftiges Wachstum. Da stehen trotz Unsicherheiten auch die USA hoch im Kurs. "Die US-Wirtschaft wächst und mit ihr die Vermögen. Aber auch in Asien sehen wir Potenzial", sagte er. Wachsen will Ermotti in erster Linie organisch: "Wir können vieles mit den heutigen Mitteln noch besser machen."

Angesprochen auf seine persönliche Situation bei der UBS und eine mögliche Nachfolge, sagte Ermotti lediglich: "Ich bin derzeit stark darauf fokussiert, meine Arbeit bei der UBS zu beenden. Danach werden wir weitersehen."/mk/cf/AWP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 39,86 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 19:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,23 %. Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 133,16 Mrd.. UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 43,00CHF was eine Bandbreite von -14,67 %/+7,92 % bedeutet.



