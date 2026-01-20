Nocpix stellt das Wärmebildfernglas QUEST S50R für die professionelle Nachtjagd vor

Sie sehen nicht, was im Dunkeln lauert? Sich ausschließlich auf das bloße Auge, Scheinwerfer oder die Nachtsicht bei schlechten Lichtverhältnissen zu verlassen, führt oft zu einer verzögerten Erkennung und Fehlidentifikation. Die Nocpix-Infrarottechnologie erkennt Wärmesignaturen und ermöglicht eine schnellere Erkennung von Wildtieren, klarere Silhouetten und eine zuverlässige Verfolgung bei Nacht.

LAS VEGAS, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix gab heute die offizielle Markteinführung des verbesserten QUEST S50R Wärmebildfernglases bekannt, das eine 1280×1024-Wärmebildauflösung in ein leichtes Fernglasdesign für lange, anspruchsvolle Jagdnächte bringt.

Fortschrittlicher Infrarotsensor ermöglicht Jägern eine klare, stabile und weitreichende Sicht

Das Herzstück des QUEST S50R ist der von Nocpix selbst entwickelte Gen-2-Wärmesensor mit einer Auflösung von 1280 × 1024 bei 12 μm (NETD ≤ 15 mK), der auch in anspruchsvollen Umgebungen schärfere Details und einen stärkeren Kontrast liefert. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, dem fortschrittlichen R+ AI-Bildalgorithmus, elektronischer Bildstabilisierung (EIS) und einer Erfassungsreichweite von bis zu 2600 Metern gibt das QUEST S50R Jägern die Gewissheit, dass sie Wild mit außergewöhnlicher Klarheit identifizieren können.

Was macht das QUEST S50R zu einem komfortablen und zuverlässigen Wärmebildfernglas?

Das QUEST S50R verfügt über zwei runde 0,72-Zoll-AMOLED-Displays mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln am Okular, die ein beeindruckendes binokulares Seherlebnis bieten und die Belastung der Augen reduzieren. Das kompakte Gehäuse wiegt nur 750 g und ist für eine intuitive einhändige Bedienung mit einem zentralen Fokus- und Zoomring, einer geräuscharmen Tastenanordnung und einem robusten gummierten Gehäuse konzipiert. Für einen längeren Betrieb kombiniert das duale Batteriesystem einen internen 4200-mAh-Akku mit einer austauschbaren externen 3850-mAh-18650-Zelle. Dank der Hot-Swap-Unterstützung kann der Benutzer den externen Akku ohne Unterbrechung wechseln.

„In der heutigen Jagdumgebung reicht es nicht mehr aus, nur Wärme zu sehen", erklärte Eugene Yu, Sprecher von Nocpix. „Jäger müssen klar und deutlich sehen und sich nicht ablenken lassen. Das QUEST S50R wurde gebaut, um diese Anforderungen unter realen Bedingungen zu erfüllen."

Vom Absuchen offener Felder nach Wildschweinen bis hin zur Verfolgung von verletztem Wild in dichtem Unterholz – das QUEST S50R wurde als echte Fernglaslösung für die Nachtjagd, die Wildbeobachtung und die professionelle Landbewirtschaftung entwickelt. Mit dieser Markteinführung erreicht die QUEST Serie von Nocpix ihre volle Reife und liefert ein Flaggschiff unter den Wärmebildferngläsern, bei dem die Bildleistung, der Komfort, das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sowie die zuverlässige Leistung im Vordergrund stehen, um neue Maßstäbe auf dem Wärmebildoptikmarkt zu setzen.

Informationen zu Nocpix | Einen Schritt voraus

Nocpix hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wärmebildkameras der nächsten Generation für Jäger und Outdoor-Profis zu entwickeln, die fortschrittliche Sensortechnologie mit praxisgerechtem Design kombinieren, um eine gleichbleibend hervorragende Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Weitere Informationen:

Marketingabteilung von Nocpix

E-Mail: info@nocpix.com

Website: www.nocpix.com

