K(l)eine Probiertour für den Kanzler

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der vorherigen Kanzlervisite auf der Grünen Woche war die Stimmung nicht gerade entspannt: Kurz vor Agrarmesse hatten Landwirte mit Wut im Bauch gegen das Aus für Agrardiesel-Vergünstigungen protestiert. Der Kanzler war damals Olaf Scholz von der SPD, und sein Abstecher zur großen Schau der Ernährungsbranche 2024 sollte versöhnliche Signale senden. Die Diesel-Subvention ist seit Jahresbeginn wieder da - und nun der neue Kanzler.

Friedrich Merz (CDU) kommt am Nachmittag für einen Rundgang in die Hallen unter dem Funkturm. Schnell wird klar: Eine ausgiebige Probiertour entlang der Stände mit internationalen Spezialitäten wird es nicht, vielleicht passend zur angespannten Weltlage. Zuerst nimmt sich der Kanzler bei der Begrüßung mit Bauernpräsident Joachim Rukwied ein Häppchen und eine kleine Tomate.