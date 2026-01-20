    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    AKTIE IM FOKUS 2

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel gegen den Trend stark dank positiver Analystenkommentare

    Für Sie zusammengefasst
    • Positive Analystenkommentare treiben Intel-Aktie an.
    • Nachfrage nach Server-CPUs durch KI wächst stark.
    • Intel könnte Marktanteile im PC-Bereich zurückgewinnen.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Intel gegen den Trend stark dank positiver Analystenkommentare
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    (neu: Mehr Details und aktueller Kurs)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Analystenkommentare haben der Aktie des US-Chipherstellers Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Eine Erholung des lange Zeit - vor allem im Vergleich zu bärenstarken Konkurrenz - schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung.

    Die Entwicklung von KI-Systemen kurbele die Nachfrage nach Server-CPUs kräftig an, begründete Analyst Frank Lee von der britischen Großbank HSBC seine Hochstufung der Aktie von "Reduce" auf "Hold" und sein deutlich von 26 auf 50 US-Dollar angehobenes Kursziel. Seaport Global Securities empfiehlt die Aktie inzwischen sogar zum Kauf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Short
    51,96€
    Basispreis
    6,35
    Ask
    × 6,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42,25€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 6,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im schwachen Gesamtmarkt stieg das Intel-Papier zuletzt um knapp 5 Prozent auf 49,25 Dollar. Zeitweise ging es bis auf 50,23 Dollar nach oben. Bis oder gar über das am vergangenen Donnerstag bei 50,39 Dollar erreichten Hoch seit Ende 2023 ging es jedoch nicht hinaus.

    Dennoch: Im noch jungen Jahr 2026 ist die Aktie bereits um 33 Prozent gestiegen. In den vergangenen vier Wochen sind es sogar etwas mehr als 40 Prozent. Seit Mitte Dezember hat sich der Kurs verdoppelt.

    "Wir waren bei Intel vorsichtig, hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Unsicherheit bezüglich der Kundenpipeline und der Herausforderungen bei der Umsetzung der Managementziele im Geschäftsbereich Intel Foundry", schrieb HSBC-Experte Lee. Zugleich verwies er auch darauf, dass im Kerngeschäft die möglichen Wachstumstreiber unklar gewesen seien.

    Inzwischen ist er optimistischer geworden. "Wir erwarten eine überwältigend steigende Nachfrage nach Server-CPUs, getrieben durch die Zunahme agentischer KI." Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Lee nun mit einem Anstieg der Server-Auslieferungen von 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Marktschätzungen bei 4 bis 6 Prozent lägen.

    Analyst Jay Goldberg von Seaport Global Securities ist sogar noch positiver gestimmt für die Aktie, die er auf "Buy" hochstufte. Er sprach von starken Signale für PC-Produkte und sieht auch die Aussichten für Intel Foundry nun positiver. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", gibt er sich überzeugt.

    Für Intel läuft es schon eine Weile wieder besser. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern durch den Einstieg Nvidias und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

    Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Hinzugekommen war Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren./ck/mis

    Intel

    +4,26 %
    +3,29 %
    +23,87 %
    +23,02 %
    +84,62 %
    +49,94 %
    -17,85 %
    +47,84 %
    +1.990,93 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,24 % und einem Kurs von 41,67 auf Tradegate (20. Januar 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 196,74 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -49,12 %/+21,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Intel‑Aktie, mögliche Treiber (CES‑Chipvorstellung, politische Unterstützung in Washington, Tweet‑Effekte) und die fundamentale Lage (Fortschritte bei 18A/14A, verbessertes Geschäft). Diskutiert werden extrem uneinheitliche KGV‑Angaben, Bewertungen, Einstiegsfragen, Zielmarken (u. a. Kauf bei 60 USD) und anstehende Quartalszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Intel gegen den Trend stark dank positiver Analystenkommentare Positive Analystenkommentare haben der Aktie des US-Chipherstellers Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Eine Erholung des lange Zeit - vor allem im Vergleich zu bärenstarken Konkurrenz - schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     