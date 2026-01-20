Elliott Wellen Analyse
DAX baut Druck und Energie auf
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Die kurze Einschätzung der Lage
Der starke DAX-Rücklauf nach den Trump’schen Zollankündigungen hat im DAX viel Druck und Energie aufgestaut. Hält auf der Kurzfristebene die Marke 24489, so wäre mittelfristig ein Anstieg zur 27k-Marke keine Überraschung.
Der starke DAX-Rücklauf nach den Trump’schen Zollankündigungen hat im DAX viel Druck und Energie aufgestaut. Hält auf der Kurzfristebene die Marke 24489, so wäre mittelfristig ein Anstieg zur 27k-Marke keine Überraschung.
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Power-Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.
Das Mindestziel einer laufenden lila 3 (bisher 25512) bei 24918 wurde deutlich überschritten. Die lila 3 hat die orangene i=24489 und kurze orangene ii=22979 (hellgrüne a=23022, hellgrüne b=24765, hellgrüne c=22893) beendet. Der Zielbereich der laufenden orangenen iii (bisher 25512; hellgrüne i=24489, hellgrüne ii=23848 unterhalb 38er RT bei 23879 – violette Fibos, hellgrüne iii=25512, hellgrüne iv bisher 24504 unterhalb 23er Ziel 25119 und knapp vor MOB 24489 mit Zeitfenster bis zum 6.2., eventuell gestartete hellgrüne v bisher 24719 mit 61er Maximalziel einer kurzen Welle bei 25532 und 161er Mindestziel einer gedehnten Welle bei 27087 – türkisfarbene Fibos) liegt zwischen 24982 und 27281 (blauer Pfad).
Eine rote B/X (bisher 25512) hätte ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen. Die rote B/X hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos). Das 61er Ziel der fehlenden roten C liegt derzeit bei 22628 (rote Fibos); für eine rote Y gibt es keine Zielvorgabe (grauer Pfad).
Gedämpfter Impuls (Umrandete Beschriftung; noch nicht aktivierte Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3. mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.
Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die grüne Alt: B/X (bisher 25512) hat ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen und hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos).
Der Zielbereich der fehlenden grünen C/Y liegt zwischen 21953 und 18940 (grauer Pfad).
Dieses Szenario wird erst mit einer gültigen grünen C/Y unterhalb 21953 aktiviert. Das Zeitfenster der grünen 4 endet erst im April 2026.
Gedämpfter Impuls (Umrandete Beschriftung mit Alt:; Nebenvariante)
Alternativ kann eine orangene Alt: 4=21670 mit der grünen A=28809, grünen Alt: B=21550, grünen Alt: C=20101, grünen Alt: D=21444 sowie grünen Alt: E=21670 (in der IG-Feiertagsindikation) als abgeschlossenes Triangle fertig gezählt werden.
In diesem Fall hätte die orangene Alt: 5 (bisher 25512) mit dem neuen Allzeithoch ihre Pflicht erfüllt und kann die blaue Alt: 3 (bisher 25512) jederzeit beenden bzw. bereits beendet haben. Das 23er Ziel der blauen Alt: 4 liegt bei 22934 (grauer Pfad).
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI haben sich mittlerweile dem DAX angeglichen, wobei die Gefahr einer mehrjährigen Stagnation bis zur nächsten US-Wahl 2028 noch nicht gebannt ist.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
