Renault steigt in Produktion von Militärdrohnen ein

Wie die Zeitung "Les Échos" berichtete, geht es für beide Partner konkret darum, eine "ferngesteuerte Langstreckenmunition" zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Ziel sei es, monatlich etwa 600 Exemplare zu produzieren. Der Vertrag mit einem anfänglichen Volumen von 35 Millionen Euro könnte Renault über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Milliarde Euro einbringen./evs/DP/he

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 32,24 auf Tradegate (20. Januar 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,55 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Renault Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -12,80 %/+33,91 % bedeutet.