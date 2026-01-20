    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault
    Renault steigt in Produktion von Militärdrohnen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Renault produziert Militärdrohnen für Frankreich.
    • Kooperation mit Turgis Gaillard für Drohnenentwicklung.
    • Ziel: 600 Drohnen monatlich, 1 Mrd. Euro Umsatz.
    BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault steigt in die Produktion von Militärdrohnen ein. Das französische Verteidigungsministerium habe die Renault Group gebeten, ihr Fachwissen in den Dienst der Entwicklung einer französischen Drohnenindustrie zu stellen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Für das Projekt werde Renault unter der Schirmherrschaft der Generaldirektion für Rüstung mit dem französischen Unternehmen Turgis Gaillard zusammenarbeiten, das bereits eine Drohne für das Militär konzipiert hat.

    Weitere Einzelheiten zu der Drohnenproduktion nannte Renault nicht. Das Unternehmen verfüge aber über ein begehrtes Know-how zur Konzeption, Industrialisierung und Serienfertigung hochtechnologischer Objekte unter Einhaltung von Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben.

    Wie die Zeitung "Les Échos" berichtete, geht es für beide Partner konkret darum, eine "ferngesteuerte Langstreckenmunition" zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Ziel sei es, monatlich etwa 600 Exemplare zu produzieren. Der Vertrag mit einem anfänglichen Volumen von 35 Millionen Euro könnte Renault über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Milliarde Euro einbringen./evs/DP/he

    Renault

    +2,33 %
    -7,70 %
    -14,13 %
    -9,91 %
    -34,67 %
    -12,86 %
    -6,58 %
    -57,93 %
    +28,69 %
    ISIN:FR0000131906WKN:893113

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 32,24 auf Tradegate (20. Januar 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,55 Mrd..

    Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Renault Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -12,80 %/+33,91 % bedeutet.




