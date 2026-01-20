Börsen Update USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,92 %

Der Dow Jones steht bei 48.524,58 PKT und verliert bisher -0,92 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,67 %, Coca-Cola +1,20 %, Merck & Co +1,03 %, Boeing +0,96 %, Procter & Gamble +0,94 %

Flop-Werte: 3M -7,20 %, Honeywell International -3,03 %, IBM -2,74 %, American Express -2,46 %, Sherwin-Williams -2,21 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.054,57 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Dexcom +4,42 %, Intel +3,81 %, Western Digital +3,78 %, Monolithic Power Systems +3,56 %, Monster Beverage +3,47 %

Flop-Werte: Shopify -5,97 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,76 %, Autodesk -4,40 %, AstraZeneca -4,31 %, Old Dominion Freight Line -4,27 %

Der S&P 500 steht bei 6.810,64 PKT und verliert bisher -0,83 %.

Top-Werte: Constellation Brands (A) +4,67 %, Dexcom +4,42 %, Intel +3,81 %, Western Digital +3,78 %, Monolithic Power Systems +3,56 %

Flop-Werte: NetApp -8,05 %, 3M -7,20 %, Dell Technologies Registered (C) -6,43 %, KKR -5,44 %, Blackstone -5,07 %