United Internet - Aktie rauscht in die Tiefe - 20.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Sie fällt um -5,62 % auf 26,68€. Der Kursrückgang der United Internet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,62 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die United Internet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,51 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von United Internet einen Rückgang von -4,53 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,06 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,28 % 1 Monat +6,60 % 3 Monate +4,51 % 1 Jahr +83,75 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,14 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten weltweit unter Druck: Während die US-Indizes nur leicht nachgeben, rutschen DAX, MDAX, SDAX und TecDAX deutlich stärker ins Minus.

Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.