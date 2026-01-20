    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Imperium: Ihr könnt Dollars drucken- aber kein Gold und Rohstoffe!

    So oder so: die USA können Dollars drucken, aber eben kein Gold und keine Rohstoffe - und das in einer Zeit, in der das Trump-Impierum um eben diese Ressourcen kämpft

    Gold auf Allzeithoch - ist das eine weiter Bestätigung dafür, dass das Trump-Imperium mit Grönland eine rote Linie überschritten hat? So oder so: die USA können Dollars drucken, aber eben kein Gold und keine Rohstoffe - und das in einer Zeit, in der das Trump-Impierum um eben diese Ressourcen kämpft. Trump riskiert aber mit seinem Vorgehen eine Art Ent-Ankerung, die zu einer Flucht aus US-Staatsanleihen und dem Dollar führen kann. Dänemark hat heute bekannt gegeben, seine US-Staatsanleihen zu verkaufen - und auch wenn Dänemark klein ist, geht davon ein Signal aus! Das gilt auch für Japan, dessen Renditen für Staatsanleihen explodieren. Gold, so zeigt sich, ist in dieser Situation eine echte Absicherung - Bitcoin ist es offensichtlich nicht..

    Das Video "Trump-Imperium: Ihr könnt Dollars drucken- aber kein Gold und Rohstoffe!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump-Imperium: Ihr könnt Dollars drucken- aber kein Gold und Rohstoffe! Gold auf Allzeithoch - ist das eine weiter Bestätigung dafür, dass das Trump-Imperium mit Grönland eine rote Linie überschritten hat?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     