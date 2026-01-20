Gold auf Allzeithoch - ist das eine weiter Bestätigung dafür, dass das Trump-Imperium mit Grönland eine rote Linie überschritten hat? So oder so: die USA können Dollars drucken, aber eben kein Gold und keine Rohstoffe - und das in einer Zeit, in der das Trump-Impierum um eben diese Ressourcen kämpft. Trump riskiert aber mit seinem Vorgehen eine Art Ent-Ankerung, die zu einer Flucht aus US-Staatsanleihen und dem Dollar führen kann. Dänemark hat heute bekannt gegeben, seine US-Staatsanleihen zu verkaufen - und auch wenn Dänemark klein ist, geht davon ein Signal aus! Das gilt auch für Japan, dessen Renditen für Staatsanleihen explodieren. Gold, so zeigt sich, ist in dieser Situation eine echte Absicherung - Bitcoin ist es offensichtlich nicht..

Das Video "Trump-Imperium: Ihr könnt Dollars drucken- aber kein Gold und Rohstoffe!" sehen Sie hier..