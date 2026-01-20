JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 um durchschnittlich vier Prozent. Dabei schaut der Experte nun für 2025 auf das untere Ende der Unternehmensumsatzprognose. Für 2026 und 2027 rechnet der Analyst mit einer Margenerholung. Wichtig für den Aktienkurs sei der Kapitalmarkttag mit dem kürzlich ernannten neuen Konzernchef./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,20EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 20:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



