Ihre wichtigsten Termine
Frische Quartalszahlen von Johnson & Johnson, United Airlines und Burberry!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Q3-Umsatz
12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q4-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Travelers, Q4-Zahlen
16:00 Uhr, USA: United Airlines, Q4-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 12/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 12/25
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 12/25
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
