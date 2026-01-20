    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConstellation Brands (A) AktievorwärtsNachrichten zu Constellation Brands (A)

    Constellation Brands (A) Aktie dreht auf - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Constellation Brands (A) Aktie bisher um +5,33 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Brands (A) Aktie.

    Constellation Brands (A) Aktie dreht auf - 20.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Constellation Brands ist ein führender Anbieter von alkoholischen Getränken mit einem starken Markenportfolio und einer bedeutenden Marktstellung in den USA. Wichtige Konkurrenten sind Anheuser-Busch InBev und Heineken. Das Unternehmen hebt sich durch strategische Investitionen und Partnerschaften ab.

    Constellation Brands (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.01.2026

    Die Constellation Brands (A) Aktie notiert aktuell bei 139,35 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,05  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Constellation Brands (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 139,35, mit einem Plus von +5,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Constellation Brands (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,90 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um +7,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Constellation Brands (A) eine positive Entwicklung von +18,88 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,95 % geändert.

    Constellation Brands (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,90 %
    1 Monat +20,26 %
    3 Monate +15,90 %
    1 Jahr -25,28 %

    Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

    Es gibt 173 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,92 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Constellation Brands (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Constellation Brands (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Brands (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Constellation Brands (A)

    +5,44 %
    +8,38 %
    +20,80 %
    +16,41 %
    -25,28 %
    -33,16 %
    -28,42 %
    +0,51 %
    +273,99 %
