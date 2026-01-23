Alle Blicke auf: Jahreszahlen von Ericsson vor sowie BoJ Zinsentscheid

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
Japan: BoJ, Zinsentscheid
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 12/25
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 1/26
09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 11/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
