Alle Blicke auf: Jahreszahlen von Ericsson vor sowie BoJ Zinsentscheid

Tipp aus der Redaktion:

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ericsson B Fria!

Konjunkturdaten

Japan: BoJ, Zinsentscheid

01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 12/25

01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 1/26

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 Uhr, Russland: Handelsbilanz 11/25

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 20.01.2025 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 16:30 CAN Bank of Canada Business Outlook Survey 17:40 USA Amtseinführung des Präsidenten



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin