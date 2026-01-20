Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 20.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IBM im wallstreetONLINE-Forum ist positiv. Die Aktie profitierte von einem Anstieg um 47,31 % im letzten Jahr und hat ein neues Kursziel von 335,00 USD. Analysten betonen die Chancen im KI- und Quantencomputing, während die Dividende als stabil gilt. Dennoch sieht sich IBM starkem Wettbewerb, insbesondere von Microsoft, gegenüber.