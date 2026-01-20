Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 20.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
3M
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 1
Performance 1M: -5,76 %
IBM
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 2
Performance 1M: +0,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IBM im wallstreetONLINE-Forum ist positiv. Die Aktie profitierte von einem Anstieg um 47,31 % im letzten Jahr und hat ein neues Kursziel von 335,00 USD. Analysten betonen die Chancen im KI- und Quantencomputing, während die Dividende als stabil gilt. Dennoch sieht sich IBM starkem Wettbewerb, insbesondere von Microsoft, gegenüber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IBM eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 3
Performance 1M: +10,08 %
Apple
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 4
Performance 1M: -10,17 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -4,85 %
American Express
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 6
Performance 1M: -7,21 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 7
Performance 1M: -1,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 6,7% in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Skepsis über mögliche weitere Kursverluste als auch Vertrauen in die fundamentalen Bewertungen. Nutzer betonen die Wichtigkeit von Kennzahlen wie P/E und Margen, um die Aktie langfristig zu bewerten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 8
Performance 1M: +3,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 7 % zugelegt. Analysten heben ihre Kursziele an, was auf starkes Wachstum hindeutet. Die stabilen Fundamentaldaten, insbesondere die Werbeerlöse, und die technischen Aspekte deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, während die Aktie unter einem Widerstand bei 258 US-Dollar konsolidiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 9
Performance 1M: +1,22 %
