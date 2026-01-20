Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Shopify
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 1
Performance 1M: -15,03 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,90 %
Platz 2
Performance 1M: -15,72 %
Intel
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 3
Performance 1M: +25,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger sehen Potenzial in Intels Foundry, da TSMC und Samsung mit Engpässen kämpfen. Trotz Bedenken über steigende RAM- und SSD-Kosten, die die Nachfrage belasten könnten, zeigt die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage, dass das Vertrauen in die Aktie wächst. Es mangelt jedoch an konkreten Nachrichten, die diesen Anstieg unterstützen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Dexcom
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 4
Performance 1M: +4,50 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 5
Performance 1M: +24,28 %
AstraZeneca
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 6
Performance 1M: -2,56 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 7
Performance 1M: +6,01 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 8
Performance 1M: -18,22 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 9
Performance 1M: +2,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die institutionelle Adoption durch Vanguard und die damit verbundene Kurssteigerung positiv sehen, äußern andere Skepsis gegenüber der Strategie von CEO Saylor. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Volatilität von X%, was auf externe Faktoren wie Bitcoin-Preisschwankungen zurückzuführen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Fastenal
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 10
Performance 1M: +5,68 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 11
Performance 1M: -9,91 %
Tesla
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 12
Performance 1M: -13,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, was zu Sorgen über die Stabilität des Unternehmens führt. Beiträge wie "das geht doch nicht mehr lange gut" und "catch the falling knife" verdeutlichen die Skepsis der Anleger gegenüber einer positiven Wende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 13
Performance 1M: -3,74 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 14
Performance 1M: +19,03 %
PayPal
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 15
Performance 1M: -8,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ performt, was Bedenken über die charttechnische Situation aufwirft. Einige Anleger sehen PayPal als unterbewertet mit langfristigem Potenzial, während das Aktienrückkaufprogramm als riskant kritisiert wird. Dennoch wird die Stärke der Partnerschaften und die Umsatzentwicklung positiv hervorgehoben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Paychex
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 16
Performance 1M: -4,88 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 17
Performance 1M: +11,00 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 18
Performance 1M: +10,08 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 19
Performance 1M: +8,16 %
Apple
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 20
Performance 1M: -10,17 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 21
Performance 1M: -1,15 %
Intuit
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 22
Performance 1M: -21,63 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 23
Performance 1M: +25,80 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 24
Performance 1M: -5,56 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 25
Performance 1M: +4,25 %
Insmed
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 26
Performance 1M: -9,80 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 27
Performance 1M: -2,21 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 28
Performance 1M: -3,88 %
