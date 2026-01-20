Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NetApp
Tagesperformance: -9,05 %
Platz 1
Performance 1M: -16,15 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -7,45 %
Platz 2
Performance 1M: -12,66 %
3M
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 3
Performance 1M: -5,76 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 4
Performance 1M: +20,80 %
KKR
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 5
Performance 1M: -5,78 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 6
Performance 1M: -9,94 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 7
Performance 1M: -12,62 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 8
Performance 1M: +7,65 %
Intel
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 9
Performance 1M: +25,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger sehen Potenzial in Intels Foundry, da TSMC und Samsung mit Engpässen kämpfen. Trotz Bedenken über steigende RAM- und SSD-Kosten, die die Nachfrage belasten könnten, zeigt die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage, dass das Vertrauen in die Aktie wächst. Es mangelt jedoch an konkreten Nachrichten, die diesen Anstieg unterstützen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Garmin
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 10
Performance 1M: +4,64 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 11
Performance 1M: +21,99 %
Trimble
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 12
Performance 1M: -13,69 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 13
Performance 1M: +2,93 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 14
Performance 1M: -15,72 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 15
Performance 1M: +24,28 %
Xylem
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 16
Performance 1M: +5,20 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 17
Performance 1M: +13,31 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 18
Performance 1M: -8,74 %
Invesco
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 19
Performance 1M: +8,67 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 20
Performance 1M: +4,50 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 21
Performance 1M: -8,89 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 22
Performance 1M: -11,17 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 23
Performance 1M: -11,32 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 24
Performance 1M: +6,01 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 25
Performance 1M: -8,59 %
Bunge Global
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 26
Performance 1M: +15,67 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 27
Performance 1M: +19,03 %
Boston Scientific
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 28
Performance 1M: -9,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 29
Performance 1M: +8,16 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 30
Performance 1M: +5,12 %
Tractor Supply
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: -1,15 %
The Mosaic
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 32
Performance 1M: +10,61 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 33
Performance 1M: -0,41 %
Church & Dwight
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 34
Performance 1M: +8,59 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 35
Performance 1M: +2,48 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 36
Performance 1M: +2,56 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 37
Performance 1M: +4,22 %
Moderna
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 38
Performance 1M: +28,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Veröffentlichung ermutigender Phase-2b-Daten zur Hautkrebstherapie in Zusammenarbeit mit Merck stärkt die Wahrnehmung von Moderna als ernsthaften Akteur in der Onkologie. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine Erholung, und Anleger erwarten einen möglichen Short-Squeeze. Insgesamt herrscht Optimismus über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 39
Performance 1M: -2,21 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 40
Performance 1M: +11,51 %
