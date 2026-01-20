    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDexcom AktievorwärtsNachrichten zu Dexcom

    Dexcom Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die Dexcom Aktie, bisher, um +4,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dexcom Aktie.

    Dexcom Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 20.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

    Dexcom aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dexcom Aktie. Mit einer Performance von +4,96 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dexcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,38, mit einem Plus von +4,96 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Dexcom Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +3,30 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dexcom Aktie damit um -2,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dexcom um +4,30 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,08 % geändert.

    Dexcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,49 %
    1 Monat +4,50 %
    3 Monate +3,30 %
    1 Jahr -27,51 %

    Informationen zur Dexcom Aktie

    Es gibt 390 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,53 Mrd.EUR € wert.

    Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im US Tech 100.

    Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im S&P 500.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


