ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 56,78 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,67 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +10,96 %/+39,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 65 Euro
Der Artikel ist journalistisch ausgesprochen schwach. Bereits Überschrift und Tonfall („Absturz“, „Stern untergehen“) setzen auf Dramatisierung und lassen eine deutliche Meinungskomponente erkennen, die leicht in Übertreibung abgleitet. Mehrere zentrale Aussagen bleiben pauschal, etwa „Die Elektrostrategie kommt nicht voran“ oder „Mercedes hat … schlichtweg unterschätzt“. Solche Behauptungen würden eine fundierte Datenbasis erfordern, die der Text jedoch kaum liefert.
Hinzu kommt eine charttechnische Einlage („Geht es jetzt unter die 53 Euro …“), die naturgemäß spekulativ ist und den Eindruck verstärkt, dass hier eher Effekthascherei betrieben wird als seriöse Analyse.