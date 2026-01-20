Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 56,78 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,67 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +10,96 %/+39,15 % bedeutet.