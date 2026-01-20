    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

    • Jefferies belässt Mercedes auf "Hold" mit 65 Euro.
    • Keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen festgestellt.
    • Prognose für 2026 bleibt unklar wegen Zöllen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 56,78 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 54,67 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +10,96 %/+39,15 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 65 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Mercedes‑Benz Group: Nutzer halten die Aktie für günstig mit einem guten Einstiegsbereich um ~50 € und erwarten Dividende; der Langfrist‑Chart zeige Seitwärtsbewegung. Diskutiert werden auch starke Absatzdaten 2025 (2,16 Mio.), Auszeichnungen als fundamentale Stütze sowie fehlender charttechnischer Ausbruch trotz starkem Marktstart; Strategie- und Partnerschaftsfragen werden in Bezug auf Wachstum und Kosten gewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
