Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
- Netflix erreicht 325 Millionen Kunden, erstes Update.
- Umsatz steigt um 17,6 % auf über 12 Milliarden Dollar.
- Übernahme von Warner Bros. für 83 Milliarden Dollar geplant.
LOS GATOS (dpa-AFX) - Der Videostreaming-Marktführer Netflix hat die Marke von 325 Millionen Kunden geknackt. Es ist das erste Update zur Nutzerzahl seit einem Jahr. 2024 hatte Netflix mit 301,6 Millionen zahlenden Kunden abgeschlossen. Im vergangenen Quartal steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich um 17,6 Prozent auf gut zwölf Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,42 Milliarden Dollar (zwei Mrd Euro) in den Kassen - rund 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Netflix versucht gerade, das Studio- und Streaming-Geschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen. Für das rund 83 Milliarden Dollar schwere Geschäft werde man die Aktienrückkäufe aussetzen, teilte Netflix bei Vorlage der Quartalszahlen mit. US-Unternehmen stützen oft die Kurse ihrer Papiere mit Aktienrückkäufen.
Die Netflix-Aktie sank im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fünf Prozent. Seit Bekanntwerden der Warner-Übernahmepläne hatte das Papier rund 30 Prozent verloren. Netflix verzichtete daraufhin auf eine Aktienkomponente bei dem Geschäft und will den Kaufpreis in bar zahlen.
Der Streaming-Riese ist in einem Bieter-Wettstreit mit dem Hollywood-Konzern Paramount , der Warner Bros. Discovery für mehr als 100 Milliarden Dollar komplett übernehmen will, samt der TV-Sender wie unter anderem CNN./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 71,10 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -8,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 301,28 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +75,99 %/+111,19 % bedeutet.
