JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Eckzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe einen Rekordwert beim Auftragseingang gemeldet und damit seine Erwartungen leicht und den Bloomberg-Konsens deutlich übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, was obendrein eine gute Sichtbarkeit für das Wachstum in den kommenden Jahren biete./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 26,38EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,40
Kursziel alt: 33,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33,40
Kursziel alt: 33,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte