    Bridge to Life erhält von der FDA die De-Novo-Zulassung für das VitaSmart Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE)-System, die erste US-Zulassung für die maschinelle Kaltperfusion zur Lebertransplantat-Erhaltung überhaupt

    Aktualisierte Pressemitteilung: Eine frühere Version dieser Mitteilung wurde versehentlich irrtümlich verbreitet. Diese Mitteilung ersetzt alle früheren Versionen und spiegelt die genaue und vollständige Offenlegung des Unternehmens wider

    VitaSmart Markteinführung voraussichtlich 1Q26

    Die von der FDA zugelassene Kennzeichnung unterstützt die breite klinische Anwendbarkeit, einschließlich der Spender nach dem Kreislauftod (Donation after Circulatory Death, DCD), und positioniert VitaSmart als skalierbare und wirtschaftlich überzeugende Plattform für US-amerikanische Transplantationszentren

    DULUTH, Ga., 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., ein globaler Innovator im Bereich der Organkonservierungs- und Perfusionstechnologien, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine De-Novo-Freigabe für das VitaSmart Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE)-System erteilt hat und damit eine neue regulatorische Klassifizierung für die hypothermische sauerstoffhaltige Perfusion bei Lebertransplantationen in den Vereinigten Staaten eingeführt hat.

    Die FDA-Zulassung ermöglicht den kommerziellen Einsatz von VitaSmart für die hypothermische sauerstoffhaltige Perfusion von Spenderlebern nach statischer Kühllagerung und vor der Transplantation und bietet einen klaren, geregelten Weg für US-Transplantationszentren, um HOPE-Protokolle in die klinische Praxis zu integrieren.

    „Diese Zulassung ist ein Meilenstein für Bridge to Life und ein wichtiger Fortschritt für die Lebertransplantation in den Vereinigten Staaten", sagte Don Webber, CEO und Präsident von Bridge to Life Ltd. „VitaSmart ist das erste von der FDA zugelassene hypothermische Sauerstoffperfusionssystem für Lebertransplantationen, und die Kennzeichnung spiegelt die Feststellung der FDA hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit wider, die mit der realen Transplantationspraxis übereinstimmt. Wir glauben, dass dies die Akzeptanz fördert, zu einer verbesserten Organverwendung beiträgt und den Transplantationsprogrammen einen bedeutenden klinischen und wirtschaftlichen Nutzen bietet."

