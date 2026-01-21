Kritische Rohstoff-Aktie vor Neubewertung! Antimony Resources profitiert von geopolitischen Attacken!
Geht diese Aktie bald durch die Decke? Die jüngste Eskalation rund um Grönland zeigt erneut: Kritische Rohstoffe stehen im Zentrum massiver geopolitischer Spannungen. Bei der Sicherung strategischer Ressourcen gehen die USA und China besonders …
Foto: esg-aktien.de
Geht diese Aktie bald durch die Decke? Die jüngste Eskalation rund um Grönland zeigt erneut: Kritische Rohstoffe stehen im Zentrum massiver geopolitischer Spannungen. Bei der Sicherung strategischer Ressourcen gehen die USA und China besonders konsequent vor. Dabei ist Antimon ein Rohstoff, der in der öffentlichen Debatte oft vergessen wird, aber umso wichtiger ist. Davon können Anleger mit Antimony Resources profitieren. Das Explorationsprojekt in Nordamerika entwickelt sich zu einem echten Volltreffer. Eine strategische Partnerschaft mit einem Unternehmen oder sogar einer Regierung wäre der nächste logische Schritt. Die fällige Neubewertung der Aktie von Antimony Resources würde sich dann nochmals beschleunigen.
