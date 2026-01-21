    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    Baustart für Stromdrehkreuz an der Nordsee

    Foto: Arne Dedert - DPA

    WÖHRDEN (dpa-AFX) - Nahe Heide in Schleswig-Holstein soll am Mittwoch der Bau für ein Stromdrehkreuz zur Einspeisung von Offshore-Windparks in der Nordsee offiziell starten. Gemeinsam mit seinem Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und Vertretern der Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und SH Netz will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch (10.40 Uhr) den offiziellen Startschuss für eines der zentralen Energiewende-Projekte im Norden geben.

    Ab 2030 wollen die Netzbetreiber den sogenannten HeideHub in Betrieb nehmen. Er besteht aus einer sogenannten Gleichstromschaltanlage, einem Konverter und einem Umspannwerk. Das Stromdrehkreuz in den Gemeinden Lieth und Wöhrden (Kreis Dithmarschen) soll aber nicht nur Strom aus Windparks an Land bringen, sondern auch nach West- und Süddeutschland abtransportieren. Außerdem bietet er Anschlussmöglichkeiten für die Industrie./akl/DP/mis

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
