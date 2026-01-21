Baustart für Stromdrehkreuz an der Nordsee

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 68,30 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 44,79 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -5,84 %/+5,93 % bedeutet.