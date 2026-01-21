Mehrere Verletzte nach Hausbrand in Russland gemeldet

NOWAJA ADYGEJA (dpa-AFX) - Bei einem Hochhausbrand nach mutmaßlichen Explosionen in der russischen Teilrepublik Adygeja östlich des Schwarzen Meers sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen verletzt worden. Republikchef Murat Kumpilow sprach von einem Drohnenangriff und einem Feuer, das in der Siedlung Nowaja Adygeja ausgebrochen sei. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, 15 Autos ausgebrannt und 25 weitere beschädigt worden. Tote gebe es nicht.

In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos, auf denen ein beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus und brennende Autos zu sehen sind. Mehrere Nachrichtenkanäle auf Telegram-Kanäle berichteten, dass Augenzeugen Explosionen gehört hätten. Der unabhängige Militäranalyst Jan Matwejew schloss angesichts des Ausmaßes der Zerstörung einen Drohneneinschlag als Ursache aus. Im Netz wurde gemutmaßt, dass es sich um eine fehlgeleitete russische Flugabwehrrakete gehandelt haben könnte.

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder auch Ziele in Russland an, wobei vor allem Drohnen zum Einsatz kommen. Die Zahl der Opfer und Schäden steht in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine./ksr/DP/zb



