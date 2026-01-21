Stahlproduktion 2025 gesunken - Krise dauert an
- Stahlproduktion 2025 auf Rekordtief von 34,1 Mio. t.
- Starke Nachfrageschwäche: nur 30 Mio. t Marktbedarf.
- 2026 muss Standort- und Energiefragen priorisieren.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Krise der deutschen Stahlindustrie hat sich 2025 verschärft: Nur noch 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl wurden erzeugt. Das ist der niedrigste Wert seit dem Finanzkrisenjahr 2009, als 32,7 Millionen Tonnen produziert wurden. Der Rückgang im Vergleich zu 2024 lag bei 8,6 Prozent, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl in ihrer Jahresbilanz berichtete. Sie lag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorab vor. Die Kapazitätsauslastung sei zugleich unter den kritischen Wert von 70 Prozent gefallen, so der Verband weiter.
Die Produktion sei damit bereits zum vierten Mal in Folge deutlich unter der Marke von 40 Millionen Tonnen geblieben, hieß es. 40 Millionen Tonnen gelten für die Branche als Schwelle für eine auskömmliche Kapazitätsauslastung. "Seit 2018 wurde diese Grenze insgesamt sechsmal unterschritten. Die Branche verharrt damit auf Rezessionsniveau", so der Verband.
Stahlnachfrage sinkt auf rund 30 Millionen Tonnen
Auch die Stahlnachfrage auf dem deutschen Markt sei 2025 außergewöhnlich schwach ausgefallen. "Mit auf das Jahr hochgerechneten rund 30 Millionen Tonnen lag auch die Marktversorgung nochmals unter dem schon niedrigen Durchschnitt der vergangenen vier Jahre."
Als Hauptgründe für die Einbrüche sieht die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, Kerstin Maria Rippel, strukturelle Belastungen: "Für die Branche kommt derzeit vieles zusammen: eine historisch schwache Nachfrage, ein ungebremst wachsender Importdruck und international nicht wettbewerbsfähige Energiepreise." So stamme inzwischen rund jede dritte in der EU eingesetzte Tonne Stahl aus dem Nicht-EU-Ausland. Globale Überkapazitäten sowie die immer aggressivere US-Zollpolitik verschärften die Lage weiter.
Stahl-Verband: 2026 muss Jahr der Standortsicherung werden
Bundesregierung und EU-Kommission hätten 2025 zwar begonnen, gegenzusteuern, so Rippel weiter. Umgesetzt sei aber "noch lange nichts". Druck und Tempo müssten hochgehalten werden. "Das Jahr 2026 muss das Jahr der Standortsicherung werden."
Zentral bleibe neben einem Außenhandelsschutz vor allem die Energiefrage. "Die derzeit nicht wettbewerbsfähigen Strompreise sind eine hohe Belastung und zugleich ein zentraler Hemmschuh für den Umbau der gesamten Stahlindustrie zur Klimaneutralität", sagte Rippel.
Deutschland erzeugt in Europa den meisten Stahl. Größter Stahlstandort in Deutschland ist Duisburg, wo die Unternehmen Thyssenkrupp Steel und HKM Stahl erzeugen./tob/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 47,03 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/-9,77 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Es ist immer so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen, nicht mehr und nicht weniger. Und aktuell sind es bei TK eben knapp 10 Euro pro Anteil. TKMS ist bei mir eine marginal nur zweistellige Anzahl an Aktien aus der Auskopplung, da setze ich eben das Limit. Ob die nun verkauft werden oder nicht ändert nichts am Kapital.
Im Grunde mach ich es aber genauso.
Das Portfolio der thyssenkrupp AG ist Stand Januar 2026 in fünf operative Segmente unterteilt, wobei sich der Konzern zunehmend in eine Finanzholding für eigenständige Unternehmen wandelt
.
Die 5 operativen Segmente
- Automotive Technology: Einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie. Produziert Komponenten wie Nockenwellen, Lenksysteme, Dämpfer und Federn sowie Montageanlagen.
- Decarbon Technologies: Bündelt zukunftsweisende Technologien für die grüne Transformation. Dazu gehören:
- thyssenkrupp nucera: Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion (Mehrheitsbeteiligung, börsennotiert).
- Rothe Erde: Weltmarktführer für Großwälzlager (u.a. für Windkraftanlagen).
- Uhde: Spezialist für Chemieanlagen und grüne Ammoniak-Technologie.
- Polysius: Anlagenbauer für die Zementindustrie.
- Materials Services: Globaler Werkstoff-Händler und Dienstleister. Handelt mit Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen und bietet Logistik sowie Supply-Chain-Management an.
- Steel Europe: Das Kern-Stahlgeschäft in Duisburg. Thyssenkrupp ist nach wie vor Haupteigentümer, sucht jedoch nach dem Scheitern des Deals mit der EP Group Ende 2025 weiterhin nach Partnern für die Verselbstständigung.
- Marine Systems (TKMS): Spezialist für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen. Seit Oktober 2025/Januar 2026 als eigenständiges Unternehmen börsennotiert, wobei thyssenkrupp noch ca. 51 % der Anteile hält. Dazu kommen noch Anteile vom Aufzugsgeschäft.Der Buchwert ist über 15 Euro.