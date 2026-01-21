    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    DAVOS/Palantir-Chef

    KI wird Einwanderung unnötig machen

    Für Sie zusammengefasst
    • KI reduziert Bedarf an Einwanderung in Industrienationen.
    • Offene Jobs für Einheimische, besonders mit Ausbildung.
    • Bedenken wegen Datenschutz und kritische Nutzung durch Behörden.
    DAVOS/Palantir-Chef - KI wird Einwanderung unnötig machen
    DAVOS (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz wird nach Einschätzung des amerikanischen Software-Anbieters Palantir breit angelegte Einwanderung zur Stützung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts westlicher Industrienationen unnötig machen. Es werde mehr als genug offene Jobs für Bürger eines Landes geben, "insbesondere solche mit einer Berufsausbildung", sagte Firmenchef Alex Karp beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

    "Diese Trends machen es schwer vorstellbar, warum wir Einwanderung in großem Maßstab haben sollten", sagte Karp - außer wenn jemand sehr spezielle Fähigkeiten besitze. Im Westen gebe es das "unglückliche" Narrativ, dass Künstliche Intelligenz Menschen die Jobs wegnehmen werde.

    Experten rechnen damit, dass KI-Software vor allem Büroangestellten verstärkt Aufgaben abnehmen wird. Einige Unternehmen wie etwa Amazon leiteten mit Blick darauf bereits Stellenstreichungen im großen Stil ein.

    Palantir entwickelt Software, mit der zum einen Geschäftsprozesse analysiert und verbessert werden können. Zum anderen wird Technologie der Firma auch vom Militär und von Sicherheitsbehörden eingesetzt, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen. Das ist etwa bei Ermittlungen und Geheimdienst-Aufklärung von Nutzen. Allerdings gibt es auch Bedenken wegen Datenschutzes und Kritik, weil Software der Firma von den US-Behörden genutzt wird, die Präsident Donald Trump mit der Umsetzung seiner Massenabschiebungs-Agenda beauftragt hat./so/DP/zb

     

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 231 auf Nasdaq (21. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +3,90 %/+34,20 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazon: Aktie handelt knapp unter 239–240 USD und konsolidiert unter einem Widerstand bei etwa 258 USD. Analysten sehen Kursziele zwischen rund 260 und 315 USD (mehrheitlich Buy/Outperform). Diskutiert werden Fundamentaldaten wie AWS- und Werbewachstum, große Cloud‑Investitionen in Europa (~7,8–8 Mrd. €), Energieprojekte, historische EPS‑Beats und anstehende Quartalszahlen als Katalysator.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
