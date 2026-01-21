    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Rund 55 Milliarden Euro an Kindergeld ausgezahlt

    Für Sie zusammengefasst
    • 55 Mrd. Euro Kindergeld 2025 ausgezahlt, +800 Mio.
    • 1,45 Mio. Kinder erhielten Kinderzuschlag, 3,28 Mrd.
    • Automatisierte Kindergeldfälle ab Mitte 2024 geplant.
    Rund 55 Milliarden Euro an Kindergeld ausgezahlt
    Foto: Siarhei - 356130783

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt. Das seien 800 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit, bei der die Familienkasse angesiedelt ist. Für 17,57 Millionen Kinder erhielten Familien 2025 Kindergeld.

    Außerdem bekamen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen für 1,45 Millionen Kinder einen Kinderzuschlag. Die Auszahlungen summierten sich laut der Bundesagentur auf 3,28 Milliarden - rund 300 Millionen Euro mehr als im Jahr 2024.

    Diskussion um Kinderzuschlag

    BA-Vorständin für Familienleistung, Vanessa Ahuja, betonte die Vorteile, dass Kindergeld und Kinderzuschlag deutschlandweit einheitlich organisiert seien. "Für Kindergeld und Kinderzuschlag bietet die Familienkasse der BA deutschlandweit einen einheitlichen, zuverlässigen und digitalen Service aus einer Hand", sagte sie mit Blick auf eine digitale Verwaltung, wie sie in der Sozialstaatskommission debattiert wird.

    In der von der schwarz-roten Bundesregierung eingesetzten Sozialstaatskommission wird unter anderem die Zusammenführung von Wohngeld und Kinderzuschlag diskutiert.

    Ab Mitte des Jahres wird die Familienkasse laut der BA erste Kindergeldfälle automatisiert festsetzen. Dies sei eine Vorstufe auf dem Weg zum antragslosen Kindergeld, das den Aufwand für alle Beteiligten reduzieren solle./igl/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
