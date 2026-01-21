TAGESVORSCHAU
Termine am 21. Januar 2026
- Barry Callebaut, Alstom, Burberry: Umsatzberichte
- Johnson & Johnson, Halliburton: Q4-Zahlen erwartet
- WEF in Davos: Reden von Sisi, Trump, Milei geplant
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz
12:30 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen
16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen (Call)
17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2025
08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25
10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit BDI-Präsident Peter Leibinger und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner
12:30 FRA: EU-Parlament stimmt über Antrag auf EuGH-Gutachten zum Mercosur-Abkommen ab
CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos + 09.30 Rede ägyptischer Präsident Abdel Fattah al-Sisi + 11.30 Veranstaltung mit Nvidia-Chef Jensen Huang
+ 13.30 Veranstaltung mit palästinensischem Premier Mohammad Mustafa + 14.30 Rede Trump
+ 15.45 Rede argentinischer Regierungschef Javier Milei
FRA: Abstimmung im Europäischen Parlament zu Fluggastrechten +14.30 Pk zur Entscheidung des Parlaments
USA: Der Fall "Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, gegen Cook" vor dem U.S. Supreme Court
RUS: Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas besucht Moskau - Treffen mit Kremlchef Putin erwartet
DEU: Warnstreiks in den Tarifrunden um die Angestellten der Länder an Schulen und Unikliniken °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi