    2025 Trading Outlook: Key Insights & Updates

    Wienerberger closes 2025 with higher revenues, solid earnings and lower debt, proving its resilience amid geopolitical tensions and a weakening housing market.

    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger AG reported total group revenues of €4.6 billion for FY 2025, up from €4.5 billion in 2024.
    • The company achieved an operating EBITDA of approximately €753 million for FY 2025, slightly down from €760 million in 2024, fulfilling its outlook.
    • The leverage ratio improved to 2.2 in December 2025, compared to 2.3 in 2024.
    • Despite geopolitical instability and a decline in residential housing markets, Wienerberger's revenue increased due to stable or slightly growing infrastructure and roofing markets.
    • The company reduced its net debt by approximately €100 million year-on-year, demonstrating financial resilience.
    • Wienerberger will publish a short version of its Full-Year Report on February 18, 2026, followed by an analysts' conference call on February 24 to discuss the results and outlook for 2026.

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Wienerberger is on 18.02.2026.


    Wienerberger

    +0,07 %
    -6,38 %
    -11,71 %
    +2,69 %
    -0,44 %
    +3,72 %
    -7,01 %
    +97,19 %
    +128,29 %
    ISIN:AT0000831706WKN:852894





