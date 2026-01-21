SBO 2025: Solides Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen
Trotz Gegenwind im Ölmarkt legt die SBO AG vorläufige Zahlen für 2025 vor und zeigt, wie Effizienz, Kostendisziplin und Strategie die Basis für künftiges Wachstum bilden.
- SBO AG veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für 2025, trotz herausfordernder Marktbedingungen
- Umsatz sank auf 455 Mio. EUR (2024: 560,4 Mio. EUR) aufgrund von Überangebot am Ölmarkt, geopolitischen Unsicherheiten und niedrigem Ölpreis
- EBITDA betrug 71 Mio. EUR mit einer Marge von 16%, EBIT lag bei 38 Mio. EUR mit 8,4% Marge
- Ergebnis vor Steuern lag bei 32 Mio. EUR; liquide Mittel zum Jahresende bei 281 Mio. EUR, was eine solide Finanzlage widerspiegelt
- Auftragseingang im Jahr 2025 betrug 406 Mio. EUR, im vierten Quartal 99 Mio. EUR, rund 10% über dem Tiefpunkt des dritten Quartals
- SBO setzt auf Effizienz, Kostendisziplin und strategische Initiativen in den Bereichen Diversifizierung, Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Exzellenz, um nachhaltiges Wachstum zu sichern
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 19.03.2026.
