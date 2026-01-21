JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers veröffentlichte am Mittwoch den wöchentlichen Preismonitor für Europas Billigflieger. Die Preise hätten im Dezember insgesamt leicht angezogen, dank der Steigerung bei EasyJet und WizzAir. Ryanair habe sich im Dezember ebenso stabil verbessert wie im November./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 5,406EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



