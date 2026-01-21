JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Zu den wichtigsten negativen Aspekten zählt er den Margenausblick für 2026. Dagegen liege das angepeilte Umsatzwachstum ein wenig über der Konsensschätzung. Außerdem habe das Management die durchgesickerten Ziele für 2030 bestätigt. Insgesamt billigt Heaney dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung zu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Warner Bros Discovery sieht er als wichtigen positiven Kursfaktor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 87,26USD auf Nasdaq (21. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



