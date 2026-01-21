    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Verhaltener Auftakt vor Trump-Auftritt in Davos

    • Dax zeigt leichte Verluste nach Kursrutsch.
    • Unsicherheit wegen Trumps Zoll-Politik bleibt hoch.
    • Anleger warten auf Trumps Auftritt in Davos.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zweitägigen Kursrutsch zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch leichte Verlusten ab. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor diesem Hintergrund taxierte der Broker IG den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.655 Zähler.

    Grönland, Zölle, Gazastreifen: Vor seiner Reise nach Davos, die von einem technischen Problem an Bord der Air Force One verzögert wurde, hat Trump die Europäer in große Aufregung versetzt. Erwartet wird, dass er den Druck weiter erhöhen wird, um Grönland den USA einzuverleiben. Es seien viele Treffen zur Zukunft der zu Dänemark gehörenden Insel geplant, kündigte er an, ohne ins Detail zu gehen. Trump selbst äußerte seine Zuversicht, dass eine Einigung möglich ist.

    "Börsianer sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass Trump heute Beruhigungsversuche unternimmt", warnte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am Montag und Dienstag hatte es schon für erhöhte Unsicherheit gesorgt, dass Trump als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland am Wochenende Strafzölle gegen Deutschland und sieben andere europäische Staaten angekündigt hatte, falls sie in der Grönland-Frage nicht einlenken./tih/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
