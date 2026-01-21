ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Aixtron auf 'Overweight' und Ziel auf 25,20 Euro
- JPMorgan erhöht Kursziel für Aixtron auf 25,20 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
- Analyst sieht breiten Aufschwung in Produktkategorien.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht von 13,50 auf 25,20 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 19,01 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,99 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -34,79 %/+25,41 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 25,20 Euro
