JPMorgan hebt Aixtron auf 'Overweight' und Ziel auf 25,20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 19,01 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,99 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -34,79 %/+25,41 % bedeutet.